Президент США Дональд Трамп понимает, что Владимир Путин обманул его, говоря о своей готовности к миру.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита во Вьетнам, передает BFMTV.

По его словам, теперь он ожидает от Трампа "конкретных действий".

"Думаю, президент Трамп понимает, что когда президент Путин сказал, что готов к миру, он ему солгал... В последние часы мы вновь стали свидетелями проявления гнева Дональда Трампа. Это своего рода нетерпение. Теперь я просто хочу, чтобы это вылилось в конкретные действия", - сказал президент Франции.

"То, что происходит в Украине, неприемлемо и крайне серьезно. Нельзя говорить, что мы готовы к переговорам, и бомбить. Такая двусмысленность показывает неискренность переговоров", - добавил Макрон.

Напомним, Трамп прокомментировал последние массированные атаки по Украине, написав в соцсети, что Путин сошел с ума.

В Кремле отреагировали на это заявление, связав с "эмоциональной перегрузкой" президента США.

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