Чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем больше президент США Дональд Трамп будет ответственен за ее исход. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание пишет, что лоббисты отправки помощи Украине среди республиканцев опасаются, что для Трампа последний сценарий может иметь "эффект Афганистана", сдача которого талибам нанесла сильный урон имиджу предшественника Трампа - президента Джо Байдена.

"Более глубокое втягивание в конфликт вызовет гнев сторонников Трампа из движения "Сделаем Америку снова великой". Но, если позволить России добиваться устойчивых успехов, воздерживаясь при этом от дополнительной помощи, он может выглядеть слабым и вызвать обвинения в том, что он не сделал достаточно, чтобы остановить Владимира Путина", - пишет агентство.

Однако сторонники Трампа из MAGA утверждают прямо противоположное - если американский глава начнет усиливать военные поставки для Киева, это приведет их президента к политической гибели.

"Если президент Трамп продаст им наступательное оружие, которое может нанести удар глубоко внутри России, я не вижу, как можно избежать того, чтобы это превратилось в войну Трампа. СМИ, украинцы, русские и неоконы — все сказали бы, что это война Трампа", - заявил бывший советник Трампа Стивен Бэннон.

Посылал ли Трамп украинского президента Владимира Зеленского в наступление, мы анализировали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что антикоррупционные органы лишились крыши на Западе из-за прихода Трампа и теперь их "разбирают на запчасти" в Украине