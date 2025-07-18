Президент США Дональд Трамп заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна пойти в наступление.

Об этом сообщает The Washinton Post со ссылкой на источники.

По информации издания, американский глава не уверен, что "оборона" может помочь Украине выиграть в войне.

"В разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление", - заявил украинский чиновник.

При этом уточняется и заявление Зеленского об атаках на основные российские города.

"Когда Трамп спросил, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, Зеленский ответил: "Если у нас будет нужное оружие, мы сможем", - пишет газета.

Ранее в Белом доме уже опровергали, что Трамп призывал Зеленского к ударам по Москве и Петербургу.

Президент США также заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты JASSM. Дальность полёта таких ракет может достигать 800 км, они могли бы долететь в том числе и до Москвы.

Война в Украине идет 1241-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2025 года в обновляемом онлайне.