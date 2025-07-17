Армия РФ в ближайшие недели или даже дни пойдет в масштабное наступление в Украине. В нем собираются задействовать около 160 тысяч военных. Предоставленные президентом СШA Дональдом Трампом 50 дней дают Москве возможность воспользоваться достижениями последних недель.

Об этом сообщает CNN.

По мнению аналитиков, последние недели на фронте "все больше ставят под угрозу ключевые украинские опорные пункты на востоке страны".

"Считается, что Россия находится в нескольких днях или неделях от начала усиленной летней наступательной операции, возможно, с использованием 160 000 военнослужащих, которые, по заявлениям украинских официальных лиц, сосредоточиваются вблизи линии фронта", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что ключевыми городамии сейчас являются Покровск, Константиновка и Купянск, и везде войска РФ оказывают давление и медленно, но продвигаются.

Отметим, что вчера экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко тоже заявлял о подготовке российского наступления на Запорожском направлении.

А по данным издания Axios, Владимир Путин предупредил Трампа о намерении пойти в большое наступление в ближайшие 60 дней.

В чью пользу окажется 50-дневная пауза Трампа, мы разбирались в отдельном материале.