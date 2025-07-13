В последние несколько дней украинские военные телеграм-каналы фиксируют продвижение россиян к северо-востоку от Мирнограда - города, прикрывающего с востока Покровск. Сегодня Deep State написал о захвате там села Разино, а вчера - о продвижении у Новоторецкого и Федоровки.

Российские паблики утверждают, что их войска продвинулись еще дальше - вышли к шахте Родинская (до нее остался километр) и на окраины села Красный Лиман, чья жилая застройка перетекает в город Родинское - ключевой населенный пункт к северу от Покровска, вплотную примыкающий к трассе, ведущей на Доброполье.

Россияне также пишут, что севернее их войска вышли на окраины Суворово (Затишок), также идут бои за Маяк (как утверждается, частично под контролем РФ).

Украинские карты этих продвижений РФ не подтверждают. При этом боец ВСУ с позывным Мучной признает, что на северном фланге у Мирнограда обостряется ситуация.

"Противник использует дроны и артиллерию по населенным пунктам Родинское и Белицкое (мирным жителям, которые там остаются: немедленно эвакуируйтесь). Враг постепенно приближается, обстрелов будет ещё больше - не подвергайте свою жизнь опасности!

Что касается продвижения: противник движется в сторону Суворово, закрепляется в Новоторецком и продолжает наступление в направлении Маяка. Населённый пункт Николаевка (южнее Новоэкономического) постепенно переходит под контроль российских войск, там проводятся стабилизационные мероприятия", - пишет Мучной (отметим, минобороны РФ сегодня уже заявило о захвате Николаевки).

Очевидный замысел российского командования на этом направлении - выход к северу от Покровска, что помещает обороняющиеся там части ВСУ в большой "карман", где будут простреливаться все логистические маршруты украинской армии, что резко усложнит оборону этого участка.

О том, что происходит с наступлением РФ в Украине, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1236-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 июля 2025 года в обновляемом онлайне.