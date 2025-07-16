Россияне готовят полноценное наступление на запорожском направлении.

Об этом в эфире телеканала "Эспресо" заявил бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, РФ подтягивает свои резервы, которые находились возле моря, непосредственно к линии фронта, и это является первой фазой наступления, которое может произойти во второй половине июля.

Сегодня военный аналитик Михаил Жирохов заявил, что Россия за 50 дней, отведенных ей президентом США Дональдом Трампом, может пойти в массированное наступление на фронте с применением бронетехники.

Война в Украине идет 1239-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись к северу от Мирнограда, со стороны Разино, где "серая зона" подошла к городу Родинское. Также РФ снова продвинулась в Малиновке Запорожской области. На Новопавловском направлении россияне захватили село Богатырь, а также продвинулись в Алексеевке.

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