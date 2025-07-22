Антикоррупционные органы лишились крыши на Западе из-за прихода президента США Дональда Трампа, и теперь их "разбирают на запчасти" в Украине. Об этом заявил журналист Сергей Лямец.

Таким образом он прокомментировал обыски и задержания в НАБУ и САП.

"Из-за Трампа "антикоррупционеры" и НАБУ потеряли в Украине свой главный "крышующий" ресурс. Оказалось, что крипта, незаконное обогащение, российские паспорта и прочие прелести хорошей жизни для НАБУ — такие же, как и для их коллег из традиционных силовых структур", - считает Лямец.

При этом он отмечает, что сотрудники СБУ атакуют НАБУ "не без удовольствия".

"Нам годами рассказывали, что НАБУ и антикоррупционная вертикаль в целом — это "белая кость", а вот традиционные силовики (Нацполиция, СБУ, ГПУ и прочие) — это циничные барыги (что, во многих случаях… сами понимаете). Хотя по сути это просто конкурирующие силовые вертикали. Антикоррупционную вертикаль создали, чтобы давить на тех, кого не хочет трогать традиционная. Чтобы получить доступ в каждый офис и каждую квартиру, выбрали один из лучших мемов современности — коррупцию. Для этого заблаговременно запустили этот мем в оборот через многочисленных "антикоррупционеров"", - пишет журналист.

По его мнению, даже если какие-то доказательства сфабрикованы, то "далеко не все".

"Теперь граждане узнают то, о чём в кулуарах говорили с самого начала", - добавляет Лямец.

Также он пишет, что к антикоррупционерам вернулся "бумеранг".

"НАБУ научили украинских силовиков работать в медийно-правоохранительном стиле — когда суд ещё не признал человека виновным, а в СМИ он уже трижды втоптан в грязь. Из этого противостояния традиционные силовики вышли с апгрейдом. Они даже завели своих "антикоррупционеров". Ученики искренне благодарят — и испытывают технологии на своих учителях. Болеем за обе команды", - пишет журналист.

Ранее Служба безопасности Украины официально подтвердила обыски в НАБУ. Они связаны с российским паспортом отца высокопоставленного детектива Бюро.

Что означает атака Банковой против НАБУ и САП, мы анализировали в отдельном материале.