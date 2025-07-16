Россия никак не обеспокоена ультиматумом президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что официальные лица и комментаторы не демонстрируют никаких признаков того, что Москва собирается изменить курс под новым давлением. Россия не отступает от давно занимаемой позиции, согласно которой она выдержит любые санкции и продолжит преследовать свои военные цели в Украине независимо от внешнего давления.

Люди, близкие к Кремлю, говорят, что президент РФ Владимир Путин считает себя победителем и не видит причин останавливаться без серьезных уступок со стороны Украины. Путин пока не высказывался публично по поводу новой позиции Трампа, пишет издание.

Газета по сути пересказывает то, о чем российские чиновники прямо заявляли после появления условий Вашингтона. Так, Дмитрий Медведев отметил, что Россия "равнодушна" к "театральным" угрозам президента США.

А заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что Москва и дальше будет достигать своих целей военным путем, если ее готовность договариваться не найдет отклика.