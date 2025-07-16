В The New York Times заметили, что Москву не тревожит ультиматум Трампа
Россия никак не обеспокоена ультиматумом президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет газета The New York Times.
Издание отмечает, что официальные лица и комментаторы не демонстрируют никаких признаков того, что Москва собирается изменить курс под новым давлением. Россия не отступает от давно занимаемой позиции, согласно которой она выдержит любые санкции и продолжит преследовать свои военные цели в Украине независимо от внешнего давления.
Люди, близкие к Кремлю, говорят, что президент РФ Владимир Путин считает себя победителем и не видит причин останавливаться без серьезных уступок со стороны Украины. Путин пока не высказывался публично по поводу новой позиции Трампа, пишет издание.
Газета по сути пересказывает то, о чем российские чиновники прямо заявляли после появления условий Вашингтона. Так, Дмитрий Медведев отметил, что Россия "равнодушна" к "театральным" угрозам президента США.
А заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что Москва и дальше будет достигать своих целей военным путем, если ее готовность договариваться не найдет отклика.