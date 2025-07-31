В четверг, 31 июля, в Украине идет 1254-й день войны с Россией.

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Последние новости

8.52 Обстановка у дома в Святошинском районе Киева, где после обстрела обрушился целый подъезд.

Спасательные работы продолжаются, работают несколько десятков человек и единиц техники.

На месте также мэр Кличко. По его словам, только что из-под завалов достали ещё одного пострадавшего, он жив.

8.50 В результате ночного обстрела в Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов. На этом участке временно курсируют тепловозы, сообщает "Укрзализныця".

"Возможны незначительные отклонения в расписании поездов Kyiv City Express на участке от Святошина до станции Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении.

8.45 Видео ночных ударов по Киеву.

В соцсетях сообщают, что взрывы шли в стороне Жулян.

Напомним, наиболее сильно пострадали соседние Соломенский и Святошинский районы Киева.

8.30 Под утро дроны атаковали одно из предприятий в российской Пензе.

Украинские паблики утверждают, что удар пришелся по радиозаводу.

"Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют", - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он также подтвердил атаку беспилотников. Сейчас в области отключен мобильный интернет.

8.26 Вторую ночь подряд РФ наносит удары по Павлограду.

Сегодня, по данным ОВА, там были прилеты по транспортной инфраструктуре.

Об ударах по железной дороге в Павлограде сообщалось и вчера.

8.13 Так выглядят улицы Киева после ночных прилётов.

8.08 Видео ночного удара "Шахеда" по зданию в Киеве.

8.04 Минобороны РФ заявляет о полном захвате города Часов Яр в Донецкой области.

Украина этого не подтверждала. На карте Deep State южная и западная части города находятся под контролем ВСУ.

8.01 В Киеве уже шесть погибших после ночной атаки. В числе жертв шестилетний мальчик, сообщила военная администрация.

Четверо погибли в Святошинском районе, где обвалился подъезд многоэтажки. Ещё двое - в Соломенском районе.

Продолжается спасательная операция, под завалами могут быть ещё люди.

6.55 Основное направление - Киев. Карта полетов дронов и ракет по Украине этой ночью.

6.50 Ещё кадры разрушенного подъезда на Борщаговке в Киеве. Полиция сообщает о погибшем.

6.48 В результате массированной атаки по Киеву пострадали несколько районов города.

Удары наносились дронами, а также баллистикой (взрывы на первых трех видео).

В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Предварительно туда попала ракета. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых зданиях, сообщает военная администрация.

В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах, горели автомобили, зафиксированы разрушения на объектах нежилой застройки.

В Голосеевском районе повреждены здания, включая школу и детский сад.

В Шевченковском районе взрывной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

По последним данным, пострадали 27 человек. Семнадцать из них госпитализированы.