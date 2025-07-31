В четверг, 31 июля, в Украине идет 1254-й день войны с Россией.
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8.52 Обстановка у дома в Святошинском районе Киева, где после обстрела обрушился целый подъезд.
Спасательные работы продолжаются, работают несколько десятков человек и единиц техники.
На месте также мэр Кличко. По его словам, только что из-под завалов достали ещё одного пострадавшего, он жив.
8.50 В результате ночного обстрела в Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов. На этом участке временно курсируют тепловозы, сообщает "Укрзализныця".
"Возможны незначительные отклонения в расписании поездов Kyiv City Express на участке от Святошина до станции Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении.
8.45 Видео ночных ударов по Киеву.
В соцсетях сообщают, что взрывы шли в стороне Жулян.
Напомним, наиболее сильно пострадали соседние Соломенский и Святошинский районы Киева.
8.30 Под утро дроны атаковали одно из предприятий в российской Пензе.
Украинские паблики утверждают, что удар пришелся по радиозаводу.
"Жертв и разрушений нет. Есть возгорание на территории предприятия, которое сейчас устраняют", - сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Он также подтвердил атаку беспилотников. Сейчас в области отключен мобильный интернет.
8.26 Вторую ночь подряд РФ наносит удары по Павлограду.
Сегодня, по данным ОВА, там были прилеты по транспортной инфраструктуре.
Об ударах по железной дороге в Павлограде сообщалось и вчера.
8.13 Так выглядят улицы Киева после ночных прилётов.
8.08 Видео ночного удара "Шахеда" по зданию в Киеве.
8.04 Минобороны РФ заявляет о полном захвате города Часов Яр в Донецкой области.
Украина этого не подтверждала. На карте Deep State южная и западная части города находятся под контролем ВСУ.
8.01 В Киеве уже шесть погибших после ночной атаки. В числе жертв шестилетний мальчик, сообщила военная администрация.
Четверо погибли в Святошинском районе, где обвалился подъезд многоэтажки. Ещё двое - в Соломенском районе.
Продолжается спасательная операция, под завалами могут быть ещё люди.
6.55 Основное направление - Киев. Карта полетов дронов и ракет по Украине этой ночью.
6.50 Ещё кадры разрушенного подъезда на Борщаговке в Киеве. Полиция сообщает о погибшем.
6.48 В результате массированной атаки по Киеву пострадали несколько районов города.
Удары наносились дронами, а также баллистикой (взрывы на первых трех видео).
В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Предварительно туда попала ракета. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых зданиях, сообщает военная администрация.
В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах, горели автомобили, зафиксированы разрушения на объектах нежилой застройки.
В Голосеевском районе повреждены здания, включая школу и детский сад.
В Шевченковском районе взрывной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.
По последним данным, пострадали 27 человек. Семнадцать из них госпитализированы.