Владимир Зеленский подтвердил, что в Покровск (ранее - Красноармейск), где существенно осложнилась ситуация на фронте, прорываются "малые группы" россиян.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении к украинцам.

"Фронт, особенно Покровское направление – позиции наши подразделения все держат. Покровск, Доброполье – именно там самая большая интенсивность боев. Важно, что наши воины уничтожают российские ДРГ, малые группы, пытающиеся постоянно прорваться в город, постоянно хотят закрепиться там. Это российская тактика, и наш ответ на нее – уничтожение оккупанта", сказал Зеленский.

"Были сегодня российские вбросы о Часовом Яре – это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции, и каждую российскую попытку продвигаться – в Донецкой, Сумской, Харьковской – в конце концов мы отбиваем. И это непросто, но это защита права украинцев на жизнь. Каждое такое направление очень важно", заявил Зеленский.

Ранее Марьяна Безуглая заявила, что российские войска уже находятся в городе Покровск Донецкой области.

"Сырский (главком ВСУ - Ред.) разгоняет об опасности на Запорожском направлении, чтобы отвлечь от провалов в Покровске. От того, что россияне уже в Покровске", – написала народный депутат в своём Телеграм.

Первые сообщения, что российские ДРГ начали обстреливать машины ВСУ в Покровске, появились 21 июля.

"Активизация таких групп – довольно тревожный звонок и может свидетельствовать о новой попытке противника захватить Покровск", – считает офицер с позывным Алекс.

Также донецкие паблики показали видео, где диверсионная группа россиян атакует машину украинских военных на одной из улиц города. Один из служащих ВСУ получил ранение.

Deep State подтверждает, что в Покровске уже действуют ДРГ российской армии.

"Несколько дней назад противник, воспользовавшись тем, что у одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах, через Зверево проник в сам город", – сообщает паблик.