Украинские военные все активнее пишут о том, что российские войска уже проникли в город Покровск Донецкой области. Вчера это подтвердила и народный депутат Марьяна Безуглая.

По данным служащих ВСУ, речь идет о малых штурмовых группах, которые заходят в Покровск, пользуясь недостатком личного состава у украинских войск, из-за чего нет сплошной линии обороны.

Причем раньше украинские телеграм-каналы писали, что в город заходят ДРГ россиян, но сейчас фактически признали, что это обычная российская пехота. По словам украинского бойца Мучного, россияне проникают в Покровск "очень глубоко".

"Одна из групп была замечена в районе рынка, наши бойцы точечно накрыли позиции врага, удары были результативными. Однако фактического контроля у россиян нет, хотя по городу их бродит немало", - пишет Мучной.

Российские телеграм-каналы сообщают, что отдельные группы армии РФ доходят до центра Покровска, но ВСУ перебросили резервы, чтобы остановить продвижение в городе штурмовых отрядов.

При этом ухудшается ситуация с флангами.

С приближением россиян к Родинскому, что к северу от Покровска (вклинение идет между Родинским и Билецким, а также в направлении Доброполья), логистика для ВСУ существенно осложнилась. Как пишут каналы, собирающие пожертвования для украинских военных, из пяти машин в город две-три подбивает противник. При этом дорога на Павлоград с запада уже давно находится под сильным огнем РФ.

"Если оккупанты возьмут под контроль Родинское, то фактически перекроют въезды в Покровск", - пишут украинские военные телеграм-каналы. Раньше СМИ уже сообщали, что это поставит под угрозу всю покровскую группировку ВСУ, поддерживать которую станет затратно по ресурсам и потерям, как в свое время было с Бахмутом, из которого в итоге пришлось выйти.

Детально ситуацию вокруг Покровска мы разбирали в отдельном материале.