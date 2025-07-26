Пожилым женщинам, эвакуированным из города Белицкое в Покровской общине Донецкой области в село Добрянка Винницкой области, не давали заселится в дом местные жители из-за питомцев переселенцев - 11 собак и 34 котов.

Об этом сообщает волонтер Лала Тарапакина в Фейсбуке.

Две женщины из Белицкого долго не хотели уезжать из родных мест, так как отказывались бросать животных, которых подбирали после отъезда бежавших от войны жителей. Между тем к городу вплотную подошла линия боевого соприкосновения. В итоге волонтеры все же помогли женщинам эвакуироваться с риском для жизни и перевезти питомцев в новое место, но там переселенки столкнулись с неприязнью со стороны местного населения.

Когда женщины стали выгружать свое имущество и хотели отдохнуть после тяжелой дороги, их остановили селяне, не позволяя доставать собак, чтобы даже напоить их. При этом все питомцы здоровы и стерилизованы и угрозы для населения не несут, а хозяйка дома, где должны были остановиться женщины, была не против животных. Она шокирована поведением односельчан.

По словам волонтера, основная претензия селян Винницкой области заключается в том, что им "не нужны ваши 11 собак". Волонтер рассказала, что в итоге женщины вызвали полицию, однако та стала на сторону односельчан. Полицейские заставили женщин уехать из деревни, выписав акт с требованием выселиться в течение трех дней.

"Лучше бы нас перестреляли дома", - прокомментировала ситуацию одна из переселенок.

Информация о конфликте поступила в районный отдел полиции Могилев-Подольского района. Сейчас правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом.

Ранее мы писали о планах власти расселять переселенцев в государственных и коммунальных объектах по Украине.

Также сообщалось, что в оккупированный Мариуполь вернулась треть жителей, потому что им негде жить на подконтрольной части Украины.