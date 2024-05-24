Сотрудники Хотинского РТЦК Черновицкой области похитили волонтера Александра Мищишена.

Об этом рассказала его невестка Виктория Юрчук в Фейсбуке.

По ее словам, сотрудники благотворительного фонда "Подольская Жемчужина" из Хмельницкого везли продукты для переселенцев в Черновицкую область и были остановлены на блок-посту, где Мищишену предложили поехать в ТЦК.

Публикуем рассказ Виктории:

"С ним общался сотрудник РТЦК и СП, который мне и Ольге не представился лично, поэтому я слышала только обращение "Саня"... Мы объяснили, что это помощь для внутренне перемещенных женщин и детей, потерявших дом и все, что у них было. Вышеуказанный "Саня" с насмешкой отозвался о нашей деятельности и негативно о ВПЛ, назвав их теми, кто "свалил с Востока, чтобы сейчас здесь ныкаться"...

Через несколько минут Александр вернулся с сотрудником РТЦК и СП к нам, где второй сообщил о том, что Александру нужно проехать в ближайший ТЦК и СП для обновления данных. Поскольку Александр стоит на учете в Хмельницком городском ТЦК и является ограниченно годным в военное время, мы спросили, может ли Александр получить повестку для обновления данных по месту регистрации и месту приписки. Нам отказали, аргументируя это тем, что мы уже переехали границы Хмельницкой области и находимся в Черновицкой области.

На наш следующий вопрос, может ли Александр обновить данные в приложении "Резерв+", нам также отказали, назвав программу нелегитимной, незаконной и не прошедшей даже тестирование, далее со словами "это просто программка из Плеймаркета, это ничего не значит".

В просьбе выписать Александру повестку на обновление данных, нам тоже отказали, а работник РТЦК и СП без имени сообщил, что единственный вариант – проехать в ближайший ТЦК и СП и обновить данные сейчас".

Далее, рассказывает Виктория, Александр "во избежание еще большего морального и физического издевательства" согласился поехать в ТЦК, после чего связь с ним пропала. В дальнейшем Мищишену удалось связаться с родными, и он сообщил, что его везут на Ровенский полигон.

Ранее мы рассказывали, как во Львове сотрудники ТЦК жестко задержали волонтера Кирилла Тарана. Родственники сообщали, что без вручения повестки его затолкали в бус и увезли на медкомиссию.

В свою очередь в ТЦК заявили, что волонтер не выполнил требования военнослужащих и не предъявил военно-учетные документы представителям ТЦК и СП, также сообщалось, что он "провоцировал конфликт".