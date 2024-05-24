Опубликовано видео из Сум, на котором полицейские и сотрудники ТЦК насильно пытаются вытащить мужчину из автомобиля.

Сумской областной ТЦК подтвердил, что на видео его сотрудники, но заявил, что запечатленная сцена не связана с мобилизацией. По его версии, мужчина был пьян, полицейские пытались его вытащить из автомобиля, а военкомы просто помогали правоохранителям.

При этом ТЦК все равно объявил, что проводит служебное расследование, "в ходе которого будет дана оценка действиям военнослужащих Сумского городского ТЦК и СП".

Ранее мы публиковали видео из Одессы, где местного активиста Назара Ужвия забрали в ТЦК.

Война в Украине идет уже 821-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера военный паблик Deep State сообщил о новом продвижении РФ на востоке Часова Яра и в северной части Клещеевки. Также Минобороны РФ заявило о захвате соседней Андреевки, хотя Украина этого не подтверждала. Продолжаются бои в Харьковской области, но линия фронта там в последние несколько дней не движется. В ГПСУ сообщили об активизации российских ДРГ в Сумской области.

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