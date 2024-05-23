Анализируем итоги 820-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Военный паблик Deep State сегодня сообщил о новом продвижении РФ на востоке Часов Яра и в северной части Клещеевки.

Также минобороны РФ заявляет о захвате соседней Андреевки, хотя Украина этого не подтверждала.

О значении боёв за Клещеевку мы писали здесь. Продвижение на этом участке у РФ идет уже второй день.

Продолжаются бои в Харьковской области, но линия фронта там в последние несколько дней не движется. Идут городские бои в Волчанске, где, судя по видео, не осталось ни одного целого дома.

Украинские военные рассказывают, что происходит западнее - в Липцах. Там не было "ничего подготовлено" на случай наступления РФ, заявил украинский военный журналисту CNN. "Здесь ничего не было подготовлено. Ничего. Все позиции строятся руками пехоты", - заявил боец.

Одно из подразделений показало журналисту, что использует советское артиллерийское орудие производства 1940-х годов. Стреляют из него западными снарядами, но их количество ограничено - 10 выстрелов в день, тогда как осенью было 100.

Российских военных бойцы ВСУ называют "профессиональными солдатами". "Мы видим это по их оборудованию и тактике. Они не посылают в нападения кого попало", - говорит боец.

Издание отмечает, что потеря Липцев позволит РФ подтянуть артиллерию на достаточную дистанцию, чтобы бить по Харькову.

В Сумской области активизировались российские ДРГ, сообщил спикер Госпогранслужбы Демченко.

"В Сумской области прослеживается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп. В Черниговской области этого не фиксируется, а вот Сумщина - это то направление, где враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность", - заявил он в эфире телемарафона.

По словам Демченко, россияне не ежедневно, но активно пересекают границу, чтобы изучить украинскую оборону и начать наносить по ней удары из тяжелого вооружения.

Напомним, ранее Буданов и сам Демченко говорили о подготовке РФ к наступлению на Сумскую область. Также эту тему затронул во вчерашнем обращении Зеленский, который заявил, что к границе на Сумщине сейчас "особое внимание".

В Херсонской области ВСУ покинули Крынки, заявляет военный 24ОШБ "Айдар".

"Наши вышли из Крынок, продвинулись и и закрепились в другом, более безопасном месте на левом берегу. Отходить там некуда, отбили себе новую территорию и вышли", - написал он.

Но официально эту информацию ВСУ опровергли.

Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что по состоянию на сегодня украинские военные "продолжают выполнять задачи по назначению в Крынках на левобережье Херсонской области и преуспевают", а "ситуация остается контролируемой".

Несколько дней назад часть российских военных пабликов писали, что Крынки перешли под полный контроль РФ. Но подтверждений этой информации также не было, а часть телеграм-каналов ее опровергали.

К обстрелам. В Харькове днем было порядка десяти ракетных ударов. Под обстрел попал объект транспортной инфраструктуры "Укрзализнцыци, а также типография, где погибли семь сотрудников.

Всего 17 пострадавших.

Минобороны РФ заявило о сбитии дрона над Татарстаном. Вводились ограничения в аэропортах региона. Ранее сообщалось о взрыве в Нижнекамске.

Дроны атаковали воинскую часть в поселке Глубокий Краснодарского края РФ, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

После атаки возник пожар, о пострадавших неизвестно. В Глубоком находится радиотехнический центр ВС РФ.

Официально в РФ это не подтверждали.

Военные перспективы

Мобилизация, которую активизируют в Украине, потребует значительного повышения налогов.

Минфин планирует повышение НДС и военного сбора, пишет Forbes Украина со ссылкой на источники в Раде и Кабмине.

Законопроект уже в разработке и может попасть в Раду конце июня – начале июля.

Военный сбор планируют повысить с 1,5 до 5%, говорят депутаты. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФОПов. Также "ведутся дискуссии" о повышении НДС на 2-3%.

Ключевая причина – увеличение военных нужд. Один из собеседников из финансового комитета Рады оценивает дополнительные потребности бюджета в 400-500 млрд грн. 400 миллиардов нужно только на закупку и ремонт военной техники.

Эту информацию позже подтвердил глава налогового комитета Рады Гетманцев. По его словам, в 2024 году на нужды ВСУ в бюджете Украины не хватает не менее 300 млрд гривен, поэтому "альтернативы повышению налогов нет".

"Каким образом можно собрать такие деньги? Опять подождем предложения от КМ. Но да, их невозможно обеспечить, минуя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, ВС и акцизов", - пишет Гетманцев.

Он признает, что это плохо для экономики, но "в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем - жизнь", заявляет депутат.

Напомним, что на днях американская версия Forbes сообщала о том, что ВСУ резко не хватает военной техники для вновь формируемых десяти бригад. Выше уже говорилось, что только на эти цели может пойти до 400 миллиардов.

Повышение налогов - не единственная мера по "закручиванию гаек", которая готовится в Украине.

Украинцам планируют ограничить сумму и число переводов денег с карточки на карточку: не более 100 тысяч гривен и 30 операций в месяц. Решение обосновывают противодействием нелегальному игорному бизнесу, а также уклонением от уплаты налогов (когда на карты людям бросают неофициальные зарплаты).

Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник.

"Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 000 гривен в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца", – заявил Олейник.

По словам Олейника, нововведение планируют внедрить уже в течение месяца.

Тем временем, на Западе продолжается дискуссия о необходимости снятия запрета на удары американским оружием по России.

Госсекретарь США Блинкен вчера публично высказался против этого. Но дал понять, что своим оружием Украина может это делать.

"Что касается поддержки и предоставления возможностей для атак за пределами Украины, это не то, что мы делаем. Но Украине придется, и она будет принимать собственные решения. И я хочу быть уверенным, что у них будет необходимое оборудование", - заявил госсекретарь вчера на слушаниях в комитете Палаты представителей США.

При этом американские медиа утверждают, что госсекретарь после поездки в Киев стал сторонником снятия запрета.

"Под руководством Госдепартамента сейчас в администрации ведутся энергичные дебаты по поводу ослабления запрета, позволяющего украинцам наносить удары по ракетным и артиллерийским стартовым площадкам прямо за границей с Россией", - пишет New York Times со ссылкой на источники.

Но это предложение "все еще находится на стадии формирования, и неясно, сколько его коллег из ближайшего окружения Байдена его поддержали". По словам чиновников, проект еще не был официально президенту США.

"Позиция Блинкена изменилась, потому что русские открыли новый фронт в войне, что привело к разрушительным результатам", - пишет издание со ссылкой на участников обсуждений.

Напомним, на днях в Пентагоне неоднократно отвергали возможность ударов по РФ американским оружием. Кроме того, Россия ввиду этих угроз начала тактические ядерные учения.

В то же время, достаточно часто усиление подобных дискуссий в США приводило к тому, что Белый дом в той или иной форме отменял свои "табу".

Но будет ли так в этот раз - сказать сложно. Москва открыто заявила, что нанесение ударов по ее территории западным оружием станет поводом для ответных ударов по странам Альянса или их войскам. В том числе ядерным оружием. Чего ранее, при поднятии ставок Западом, в такой жесткой форме не происходило.

В то же время очевидно, что на Западе усиленно ищут формат поддержки ВСУ, который усложнит России атаки со своей территории против приграничных областей Украины.

А пока помощь поступает в прежнем режиме. Как стало известно Associated Press, США завтра объявят о выделении Украине дополнительной артиллерии и боеприпасов на 275 миллионов долларов. В пакет войдут снаряды к HIMARS, а также боеприпасы 155 мм и 105 мм.

Издание связывает их выделение с необходимостью усиления позиций ВСУ под Харьковом.

Мобилизация

Кременчуцкий ТЦК озвучил перечень документов, который украинские мужчины должны иметь при себе, выходя на улицу:

- приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного (в зависимости от отношения к военной службе);

- информацию об обновлении учетных данных из Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть ВИН-код, полученный в ТЦК и СП (его вклеивают в военный билет), выписка, полученная через ЦНАП, или информация из реестра "Оберег" в приложении "Резерв+".



За отсутствие документов мужчину может задержать полиция. А если он попытается убежать, то будет применена сила, заявил глава Нацполиции Иван Выговский.

Если мужчина, которого остановили на улице, подан в розыск ТЦК, полиция доставит его в военкомат. Если у мужчины нет ни военно-учетного документа, ни удостоверения личности, его задержат для установления личности.

Если у мужчины нет военно-учетного документа, но есть удостоверение личности и он не находится в розыске ТЦК, информацию о нем могут передать в военкомат. При этом если мужчина попытается просто убежать от копов, они могут применить к нему силу и спецсредства: наручники, резиновые и пластиковые дубинки.

Верховная Рада тем временем поддержала в первом чтении законопроект о закрытии решений по мобилизации в судебном реестре.

Официальной причиной называют "чувствительность этой информации в условиях войны". Юристы же считают, что люди будут массово выигрывать суды по заочно выписанным повесткам, и в Раде решили эту информацию скрыть.

Ранее представители украинской власти в той же логике обосновывали необходимость ограничения "Телеграма" в Украине. Одной из претензий к мессенджеру называли обилие видеороликов, где работники ТЦК жестко задерживают мужчин.

Или, как вчера в Харькове, просто избивают их прямо на глазах у полиции.