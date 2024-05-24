На Закарпатье в ТЦК умер мобилизованный. Накануне военно-врачебная комиссия признала его годным к службе.

Об этом сообщает областной военкомат на своей странице в Фейсбуке.

"К сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных годными к службе, но впоследствии происходят трагедии. Сообщаем, что 23 мая у военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области и по заключению ВВК был годным к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду скорой, которая по приезду констатировала смерть", - говорится в сообщении.

Назначена служебная проверка. Других подробностей не приводится.

Также еще один случай смерти мобилизованного произошел в Черновицкой области.

В полиции сообщили, что к ним обратилась женщина, которая заявила, что ее брата задержали на улице, затем незаконно удерживали работники ТЦК, а через несколько дней он скончался в больнице.

Она рассказала, что после задержания два дня с братом не было связи. По словам очевидцев она поняла, что запаковали его сотрудники ТЦК, поэтому поехала туда. Когда зашла внутрь, увидела брата в тяжелом состоянии - он не понимал, что говорит, и несколько раз падал. По ее словам, мужчина страдал от эпилепсии, но документальных подтверждений этому не было. Забрать брата домой она не смогла.

Мужчина проходил ВВК, и врач вызвала для него скорую. Его повезли в психбольницу в Черновцах.

На следующий день его состояние ухудшилось. Три дня он был без сознания, а утром 15 мая умер.

Причиной смерти в областном патологоанатомическом бюро назвали отек головного мозга.

В ТЦК сказали,что мужчина проходил ВВК, и из-за жалоб на здоровье его направили в больницу.

В полиции начали досудебное расследование.

Ранее мы рассказывали, что в Тернопольской области начали проверку смерти мужчины с эпилепсией, которого забрали в военкомат.

А перед этим в Одесской области мобилизовали мужчину с инвалидностью, который погиб после приступа.