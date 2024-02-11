В Тернополе 1 февраля мобилизовали мужчину 1988 года рождения, а 9 февраля он уже погиб.

О его гибели написал в Фейсбуке мэр города Сергей Надал.

В комментариях под опубликованным мэром некрологом погибшего, которого звали Николай Ирзайкин, пользователи просят обратить внимание на то, что мужчину забрали в ВСУ чуть более, чем за неделю до смерти. Также люди пишут, что Ирзайкина не убивали на фронте, а он умер, возможно из-за того, что его принуждали тренироваться на полигоне с температурой. Люди потребовали проверить, в каких условиях готовят мобилизованных.

Ситуацию прокомментировал Тернопольский областной ТЦК.

"Солдат Ирзайкин был призван на военную службу по мобилизации 1 февраля 2024 года Тернопольским ТЦК и направлен в учебный центр. 9 февраля на имя начальника Тернопольского ТЦК от командования воинской части поступило сообщение о смерти солдата Николая Ирзайкина в результате острой легочно-сердечной недостаточности, о чем уведомили семью военнослужащего", - рассказали в ТЦК.

Также там заверили, что все призванные в ряды ВСУ направляются в учебные центры для прохождения двухмесячного курса базовой военной подготовки, после чего проходят еще и курс по своей специальности.

Напомним, в прошлом году в том же Тернополе разгорелся скандал из-за ситуации, в результате которой на Донбассе погиб украинский военный. В соцсетях возмутились тем, что мужчину бросили на передовую без надлежащего обучения.

А перед этим бойцы бригады ТрО из Берегово пожаловались, что их отправили на Донбасс без подготовки.