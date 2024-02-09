В Украине погиб военный Юрий Галкин, недавно вернувшийся из двухлетнего плена. Его сбила машина.

Об этом сообщила дочь погибшего Валерия в своем Инстаграме.

"Сегодня моего папы не стало... Его не убила война, ни пуля, ни два года в плену... Он просто переходил дорогу, и его сбила машина. Это сюр. Я не верю, что это действительность", – говорится в сообщении дочери военного.

Юрий Галкин вернулся в Украину 31 января. Известно, что мужчина был родом из Покровска. Как именно произошла авария и задержали ли сбившего военного водителя - пока что не сообщается.

Напомним, 31 января в Украину удалось вернуть 207 военнопленных, среди которых был и Юрий Галкин. Это был второй большой обмен после длительного перерыва. Многие вернувшиеся военные обороняли Мариуполь, были на "Азовстале" и на острове Змеиный, воевали на Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях.

Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

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