В Донецкой области в ДТП погиб руководитель Краматорской окружной прокуратуры Александр Глушко.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"ДТП случилось вчера около 18:00. На автодороге Доброполье - Лиман, военнослужащий ВСУ, управляя автомобилем "Mitsubishi Pagero", не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего автомобиль выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение со служебным автомобилем Донецкой областной прокуратуры MG 5. В автомобиле находился водитель и Александр Глушко, который погиб на месте",- рассказывает источник.

Ранее сообщали, что во Львовской области вчера погибли трое военных и гражданская женщина во время ДТП.

Также мы сообщали, что на пешеходном переходе во Львове водитель автобуса сбил насмерть одного из руководящих работников прокуратуры области. Водителя задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Украине за год выросло число погибших вследствие ДТП. Смертность на дорогах выросла на 13,3%.

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