В Голосеевском районном суде Киева прошло заседание по делу о ДТП с участием известного актера Остапа Ступки. Суд приговорил артиста к ограничению свободы сроком на три года с лишением права управлять транспортными средствами на восемь лет.

О этом сообщает корреспондент "Страны".

Заседание растянулось на два дня: началось вчера, а завершилось сегодня вынесением приговора.

Актер присутствовал на заседании вместе с адвокатом, как и потерпевший в той аварии.

Вчера в финале рассмотрения дела Ступка выступил с заключительным словом. Он заявил, что сожалеет о содеянном и что полностью возместил ущерб потерпевшему в ДТП, а также попросил смягчить ему наказание: снять штраф и лишить водительских прав на 5 лет вместо 3 лет лишения свободы.

После слова актера суд взял перерыв, а по его окончании заслушал дебаты сторон и объявил, что огласит приговор по делу 24 ноября в 10 утра.

На вопрос "Страны" после заседания 23 ноября, повлиял ли скандал с ДТП на его актерскую карьеру из-за репутационного ущерба, Ступка ответил: "Эта история повлияла на мое понимание жизни в целом. И ситуаций, которые возникают. Все мы под Богом ходим. Жизнь человека может измениться за одну секунду. Повлияла, конечно. Что касается работы в театре и кино — это отдельная история".

Ступка уточнил, что свои роли из-за истории с аварией не потерял.

Также он отметил, что не следил за тем, что о нем писали в соцсетях. По его словам, он стал ответственнее относиться к вождению и "дружить с таксистами".

Сегодня адвокат Ступки Тарас Дементьев в комментарии "Стране" уточнил, что ограничение свободы в приговоре не означает ее лишения.

"Такой вид наказания встречается нечасто. Он чем-то похож на освобождение от отбывания наказания с испытанием. Разница в том, что в том случае у осужденного есть определенный график, по которому он должен являться в орган пробации, выполнять программу пробации, отмечаться, получать характеристики и ничего нового не нарушать. И тогда человек имеет право на освобождение. В нашем случае статья 61 УК - ограничение свободы - это содержание в учреждениях открытого типа без изоляции. Это та же пробация, только там еще нужно выполнять определенную работу, которую определит пробация. И являться туда надо чаще", — объяснил Тарас Дементьев.

У Ступки есть право на апелляцию. По словам юриста, скорее всего он будет обжаловать приговор.

"Это не совсем то, к чему мы шли в этом уголовном производстве. Штраф - минимально 170 тысяч грн - в данном случае было бы лучше и для Остапа Ступки, и для государства", — сказал "Стране" Дементьев.

Адвокат также сообщил, что в приговоре есть процессуальные недостатки, которые защита также намерена обжаловать. Так, суд не упомянул в тексте вердикта арестованное имущество Ступки.

Ступка тоже прокомментировал решение суда.

"Я согласен со своим защитником, что это не вполне справедливое решение. Есть много смягчающих обстоятельств. Мы просили штраф в своем ходатайстве, что было бы и уместнее, и полезнее, и справедливее для государства. Так как сумма штрафа немаленькая - 170 тысяч гривен минимум. Но суд мог назначить сумму и больше. Не знаю, какие эмоции. Мы удивлены. Эмоции удивления, скажем так", — сказал Остап Ступка.

Приговор еще не вступил в законную силу, у защиты и прокуратуры есть 30 дней на апелляцию. Киевская прокуратура уже заявила, что будет обжаловать решение суда, так как считает приговор слишком мягким.

Пока не будет озвучено решение апелляционного суда, Ступка продолжит находиться под домашним арестом с полуночи до 5 утра - такую меру ему избрали на время расследования ДТП.

Напомним, в начале апреля Ступка устроил пьяную аварию с пострадавшими в центре Киева. Авария произошла на улице Федорова в Голосеевском районе Киева. С многочисленными травмами потерпевшего госпитализировали, а Ступку задержали на месте происшествия.

В театре, где он служит, пришлось заменять его другим актером.