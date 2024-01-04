Нардепу Андрею Николаенко (Батькивщина), который насмерть сбил девушку в Житомирской области, смягчили меру пресечения - с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Об этом журналистам сообщили в Офисе генпрокурора.

Ему запрещено менять место жительства и работы без уведомления, а паспорт и другие документы для выезда за границу он должен сдать на хранение.

"29 декабря определение следственного судьи о том, что подозреваемому отказано в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте и применена мера пресечения в виде личного обязательства. Это возложение на подозреваемого соответствующих обязанностей, которые он обязан исполнять. В частности, среди прочего были возложены обязанности не изменять место жительства, место работы без уведомления следователя, прокурора или суда, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также другие документы, дающие ему право выезда за границу", – заявили в суде.

Прокуратура планирует подавать на апелляцию.

Напомним, что в начале ноября в Житомирской области нардеп из "Батькивщины" насмерть сбил 18-летнюю девушку. Видео с места смертельного ДТП с участием нардепа опубликовал депутат Александр Федиенко. Он предположил, что девушка перебегала трассу в неположенном месте, хотя мостовой переход для пешеходов находился недалеко.

Позже стало известно, что суд оставил подозреваемого в смертельном ДТП депутата Николаенко под домашним арестом.