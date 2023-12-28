Народный депутат от партии "Слуга Народа" Александр Бакумов попал в ДТП.

Об этом "Страна" узнала от источников в правоохранительных органах.

"ДТП случилось 26 декабря в Харькове. Бакумов совершил остановку на перекрестке, сзади него ехал автомобиль Ниссан, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время не среагировав, водитель Ниссана врезался в БМВ на которой ехал нардеп", - рассказывает источник.

Бакумов был госпитализирован, у него сотрясение мозга.

Ранее мы писали, что на пешеходном переходе во Львове водитель автобуса сбил насмерть одного из руководящих работников прокуратуры области. Водителя задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Житомирской области народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко получил подозрение за совершение смертельного ДТП. Было установлено, что он двигался с превышением разрешенной скорости и сбил насмерть 18-летнюю девушку.

Напомним, в Украине за год выросло число погибших вследствие ДТП. Смертность на дорогах выросла на 13,3%.