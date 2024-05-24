Бронь от мобилизации получили 700 тысяч украинцев.

Об этом сообщил в Фейсбуке вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр выразил недовольство тем, что забронированы слишком мало айтишников - 4 тысячи человек. Это составляет 1,5% от 300 тысяч украинских сотрудников сферы IT.

"Специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет нашей страны. В Украине 700 тысяч забронированных людей, и только 4 тысячи из IT-компаний. Доля IT в ВВП страны почти 5%. В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд гривен налогов. Это на 3,1 млрд гривен больше, чем в 2022 году. Один работающий IT-специалист создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике", - сказано в посте чиновника.

Сейчас поданы на бронирование всего 54 IT-специалиста.

"Это не курьеры или игрушки, это специалисты топ-уровня: архитекторы, разработчики, девопсы. Именно инженеры – наш стратегический ресурс", - добавил министр.

На днях Министерство культуры и информационной политики сообщило, что забронировало от мобилизации более 40% сотрудников своих учреждений.

Между тем на сайте работодателей Work Ua появился раздел поиска вакансий "С бронированием сотрудников".