Минэкономики забронировало от мобилизации букмекерские конторы, Glovo, рекламные агентства и компании с владельцами из США.

Это следует из приказа №8572, который опубликовал народный депутат Александр Федиенко.

В списке забронированных на ближайшие полгода указаны такие компании как "Гловоапп Украина" (доставка Glovo), "Фавбет Тек" (компания с похожим названием принимает ставки на спорт), "ССМ" (рекламное агентство), "Виза Украина" (консультационные услуги для бизнеса, владельцы - две американских компании), фирма "Агри Чейн" (часть агрохолдинга "Астарта").

Наиболее очевидную связь с армией среди указанных в документе фирм имеет лишь компания "Корт", которая, занимается разработкой систем РЭБ и беспилотников.

Ранее в Раде показывали список отраслей, где могут бронировать работников от мобилизации, в число которых вошли разведение верблюдов, а также издание каталогов и компьютерных игр.

Также мы писали, что украинский бизнес обеспокоен проблемами с кадрами после 18 мая, когда вступит в силу закон об ужесточении мобилизации. Проблемы есть даже у тех предприятий, которые получили право на бронирование сотрудников.