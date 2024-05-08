Верховная Рада Украины рассматривает две модели экономического бронирования.

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга в парламенте

По его словам, первая модель предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен составлять 35 тысяч гривен, которых будет достаточно для содержания одного бойца.

Вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.

По мнению Арахамии, какая-то из моделей экономического бронирования все-таки будет введена.

Ранее в Верховной Раде обсуждали возможность бронирования до 50% военнообязанных сотрудников предприятий. Условие бронирования - уплата военного сбора на каждого работника: 1,5% от зарплаты + 20 000 грн каждый месяц.

В то же время спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что скептично относится к предложению бронировать от мобилизации людей в зависимости от уровня доходов и уплаты налогов.

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