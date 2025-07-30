Под Покровском погиб 23-летний доброволец из США Роберт Питранджело.

Об этом сообщил глава Краевой пластовой рады Юрий Юзич на своей странице в Фейсбуке.

"Бобби стремился, как и старший брат, служить в морской пехоте США, но из-за тяжёлой болезни почек не смог пройти медкомиссию. В 2022 году приехал в Украину. Сначала возил гуманитарную помощь, а год назад официально вступил в Силы обороны Украины", – написал он.

Юзич сообщил, что Питранджело погиб в бою под Покровском 2 января 2025 года – тогда из его подразделения выжили только двое бойцов.

По сведениям Юзича, мать американца приезжала в Украину, чтобы найти его тело, но безуспешно.

Ранее доброволец из США раскритиковал руководство ВСУ.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило о захвате села Новоукраинка у границ Днепропетровской области, а также населённого пункта Темировка под Запорожьем. Киев этого не подтверждает. Кроме того, войска РФ продвинулись на север между Константиновкой и Покровском в Донецкой области.

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