В Украине скончался доброволец Вано Надирадзе, руководивший грузинской группой в ССО
В Украине скончался грузинский доброволец Вано Надирадзе - командир грузинской группы в составе Сил специальных операций ВСУ.
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Это произошло в его доме в столичном Протасовом Яру.
Надирадзе воевал на стороне ВСУ с первых месяцев полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он регулярно сообщал об успехах украинской армии и информировал грузинские СМИ и пользователей соцсетей о ходе войны.
Телеграм-каналы публикуют видео Надирадзе в карете "скорой".
Напомним, в 2023 году ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи был убит в результате российского обстрела ресторана в Краматорске. Американец воевал в составе Интернационального легиона.
Ранее мы писали, что на фронте погиб украинский актер Юрий Фелипенко, служивший в рядах Вооруженных сил Украины. Ему было 32 года. Он служил в батальоне ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. Актер играл в Киевском драматическом театре на Подоле.