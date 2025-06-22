В Украине скончался грузинский доброволец Вано Надирадзе - командир грузинской группы в составе Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ. Это произошло в его доме в столичном Протасовом Яру.

Надирадзе воевал на стороне ВСУ с первых месяцев полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он регулярно сообщал об успехах украинской армии и информировал грузинские СМИ и пользователей соцсетей о ходе войны.

Телеграм-каналы публикуют видео Надирадзе в карете "скорой".

Напомним, в 2023 году ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи был убит в результате российского обстрела ресторана в Краматорске. Американец воевал в составе Интернационального легиона.

Ранее мы писали, что на фронте погиб украинский актер Юрий Фелипенко, служивший в рядах Вооруженных сил Украины. Ему было 32 года. Он служил в батальоне ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. Актер играл в Киевском драматическом театре на Подоле.