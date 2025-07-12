Появились новые подробности гибели в Украине британского добровольца Джордана Чедвика. Его труп в 2023 году нашли со связанными руками на подконтрольной ВСУ территории.

Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, британец имел конфликт с другим иностранным добровольцем с позывным Бронко, с которым они вместе воевали в отряде "50/50".

Конфликт произошёл после того, как "неудачно прошла одна операция под Бахмутом".

"Однажды ночью Чедвик пришёл, весь экипированный для боя, и пытался убить Бронко. Что послужило причиной конфликта - неизвестно. Его обезвредили и связали ему руки за спиной. Жив он был или мёртв, когда его унесли - неясно, но Хаггс увёз его. Его тело нашли в водохранилище через день или два", - сообщил другой доброволец, названный в материале как Дейв.

При этом в доме, где произошла драка, находились американец, датчанин и трое британцев, включая Хаггса. После того как нашли тело Чедвика, всех задержала и допросила украинская полиция, но в результате отпустила, кроме Хаггса.

"Затем случился странный поворот: все они пошли поужинать в пиццерию в Краматорске - и именно туда попала российская ракета", - пишет издание.

Автор статьи, британский журналист Колин Фримен говорит, что в эту ночь также находился в этой пиццерии.

"По невероятному стечению обстоятельств, в тот момент, когда я изучал меню, мне позвонил знакомый и настойчиво попросил срочно встретиться на другом конце города. Я вышел из ресторана - и менее чем через полчаса услышал взрыв. Это была баллистическая ракета "Искандер"... Она убила 13 человек, включая украинскую писательницу Викторию Амелину, и ранила 60. Среди погибших был американский доброволец из группы "50/50", а датчанин получил серьёзные ранения. Двое британцев серьёзно не пострадали, но вскоре покинули Украину", - сообщил Фримен.

После смерти Чедвика и удара по пиццерии деятельность группы "50/50" фактически прекратилась на некоторое время. Хаггса отпустили после допроса, и он продолжил воевать в Украине в составе другого подразделения.

После проведения ДНК-экспертизы и полиграфа он и другие участники были оправданы.

В Британии расследования гибели своего гражданина не ведут, ссылаясь на то, что этим занимается украинская полиция.

Напомним, в сентябре 2023 года мы писали, что в Украине был убит 31-летний доброволец из Британии Джордан Чедвик, который служил в Интернациональном легионе ВСУ.

Газета The Sun писала, что Чедвик, тело которого со связанными за спиной руками нашли в отстойнике в Краматорске, был подвергнут пыткам и убит другим британцем.

Война в Украине идет 1235-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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