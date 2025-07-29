Президент США Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня в Украине "начинается сегодня".

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами на борту президентского самолета.

"Десять дней – и тогда мы введем пошлины и другие меры. Хотя я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Путин), очевидно, хочет, пожалуй, продолжать войну", - заявил президент США.

Также Трамп дал понять, что переговорный процесс по Украине - "это надолго", хотя договориться, по его мнению, "было бы легко".

"Договориться было бы легко. Хотя это надолго", - заявил Трамп.

Он подтвердил, что собирается сократить срок своего ультиматума России.

"Я думаю, что передвину дедлайн, потому что нет смысла ждать так долго. Это дедлайн. А после него мы либо введем санкции, либо тарифы, или что-то еще", - добавил он.

Глава Белого дома отметил, что "не получил никакого ответа от Путина" по сокращению срока ультиматума.

"Это позор", – сказал Трамп.

При этом глава Белого дома заявил, что "это не наша война" и платить за нее должна Европа. Он также задался вопросом, "куда делись" деньги, выделенные Киеву.

"Теперь Европейский союз возьмёт на себя все платежи, которые мы раньше делали. Мы ведь давали сотни миллиардов долларов. Мы дали Украине 350 миллиардов долларов. И мы - по эту сторону океана. Это ведь даже не наша война. Но через Байдена они получили 350 миллиардов. И я вот думаю: куда всё это делось? Наверное, всё ушло на оружие. А Европа дала 100 миллиардов, мы дали 350. И, по правде говоря, должно было быть наоборот. Но теперь НАТО будет оплачивать 100% стоимости всего оружия и остального. Так что НАТО будет распределять оружие и платить за него", - сказал Трамп.

Напомним, сегодня Китай и США продлили торговое перемирие еще на 90 дней. Означает ли это, что Трамп не сможет ввести в отношении Китая вторичные санкции против РФ, пока не ясно.

Мы разбирались в отдельном материале, что произойдет после истечения выдвинутого Трампом 10-дневного ультиматума Путину.