Китай и США продлили торговое перемирие еще на 90 дней.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Китайский торговый переговорщик Ли Чэнган сообщил, что стороны завершили очередной раунд торговых переговоров в Стокгольме соглашением о продлении тарифного перемирия.

По его словам, переговоры были "откровенными и содержательными", и обе стороны продолжат тесное общение в будущем.

Ранее также сообщалось, что на этих переговорах обсуждались вторичные санкции против РФ, одним из главных объектов которых может стать КНР. Но пока нет официальной информации, поднималась ли эта тема на переговорах и какую позицию занял Китай относительно того, продолжит ли он покупать российские нефть и газ, если президент США Дональд Трамп, как и обещал, введет 100% пошлины против стран, закупающих энергоносители из РФ.

О том, какое значение для Украины имеют переговоры США с Китаем, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

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