В Кремле заявили, что "приняли к сведению" сокращение президентом США Дональдом Трампом периода ожидания от России действий для установления мира в Украине. Москва "заинтересована в мирном разрешении конфликта".

Об этом сказал сегодня на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее", - ответил Песков на соответствующий вопрос и добавил, что "хотел бы избежать каких-то оценок" ультиматума главы Белого дома.

По его словам, Россия все равно будет продолжать войну "для защиты своих интересов", несмотря на заявления президента США.

Также он констатировал "замедление в процессе нормализации" двусторонних отношений России и США.

"Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет ни шатко ни валко", - отметил Песков.

Вчера заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал сокращение Трампом периода ожидания, когда Москва завершит конфликт в Украине, "шагом к войне" уже между Америкой и Россией.

Американский сенатор Линдси Грэм отреагировал на пост Медведева, отметив, что России необходимо сесть за стол переговоров.

О том, что одним из вариантов российского ответа на вторичные пошлины Трампа может стать эскалация и выдвижение ответного ультиматума, мы писали в отдельном материале.