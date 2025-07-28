Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал сокращение президентом США Дональдом Трампом периода ожидания, когда Москва завершит конфликт в Украине, "шагом к войне" уже между Америкой и Россией.

Об этом политик написал в своем аккаунте в Х.

"Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо", – написал Медведев.

Напомним, сегодня Трамп во врермя визита в Шотландию заявил, что сократит свой 50-дневный ультиматум Владимиру Путину для согласия на перемирие до 10-12 дней. Он объяснил это своим разочарованием в главе Кремля.

О том, что одним из вариантов российского ответа на вторичные пошлины Трампа может стать эскалация и выдвижение ответного ультиматума, мы писали в отдельном материале.

После первого ультиматума о 50 днях Медведев писал, что Россия "равнодушна" к "театральным" угрозам президента США ввести пошлины.