Американский сенатор Линдси Грэм отреагировал на пост заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, где тот заявил о риске войны между Россией и США в случае введения вторичных санкций.

Об этом сенатор написал на своей странице в социальной сети Х.

"Вы и ваши клиенты скоро будете глубоко разочарованы. Вы также вскоре увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол переговоров", - заявил Грэм.

При этом в ответ на это Медведев заявил, что ни Грэм, ни президент США Дональд Трамп не вправе указывать, когда начинать переговоры.

"Переговоры завершатся, когда все цели нашей военной операции будут достигнуты. Займитесь Америкой прежде всего, дедуля!" — написал замглавы Совбеза РФ.

Ранее мы писали о том, что Медведев назвал сокращение Трампом периода ожидания, когда Москва завершит конфликт в Украине, "шагом к войне" уже между Америкой и Россией.

Напомним, Трамп сократил срок своего ультиматума России, и вместо 50 хочет дать ей 10-12 дней. О том, как на это отреагирует РФ, мы анализировали в отдельном материале.