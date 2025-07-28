Если Россия не выполнит требования Трампа по Украине. Президент США не стал раскрывать детали ответных мер
Президент США Дональд Трамп не дал чёткого ответа, какие именно меры предпримет против РФ, если Кремль не прекратит военную агрессию к середине августа.
Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.
Отвечая на вопрос, будут ли введены 100-процентные тарифы против России, Трамп отказался озвучить детали.
Как пишет WSJ, аналитики выражают скептицизм по поводу того, что Белый дом введёт дополнительные тарифы на импорт для таких стран, как Индия и Китай, которые покупают российское сырье.
Существует также риск того, что глава РФ Владимир Путин просто проигнорирует этот пакет экономических ограничений, в результате чего у Трампа останется меньше рычагов влияния на российского лидера, считает Эд Арнольд из Королевского института объединённых служб.
"Это может привести к обратному результату", – считает эксперт.
Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что "Трамп собирается надрать задницу" Путину, введя 100-процентные пошлины на покупателей нефти РФ.
При это в Белом доме сообщили, что Трамп хочет лично принимать решения о санкциях против России.