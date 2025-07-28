Президент США Дональд Трамп не дал чёткого ответа, какие именно меры предпримет против РФ, если Кремль не прекратит военную агрессию к середине августа.

Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.

Отвечая на вопрос, будут ли введены 100-процентные тарифы против России, Трамп отказался озвучить детали.

Как пишет WSJ, аналитики выражают скептицизм по поводу того, что Белый дом введёт дополнительные тарифы на импорт для таких стран, как Индия и Китай, которые покупают российское сырье.

Существует также риск того, что глава РФ Владимир Путин просто проигнорирует этот пакет экономических ограничений, в результате чего у Трампа останется меньше рычагов влияния на российского лидера, считает Эд Арнольд из Королевского института объединённых служб.

"Это может привести к обратному результату", – считает эксперт.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что "Трамп собирается надрать задницу" Путину, введя 100-процентные пошлины на покупателей нефти РФ.

При это в Белом доме сообщили, что Трамп хочет лично принимать решения о санкциях против России.