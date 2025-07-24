Президент США Дональд Трамп хочет лично принимать решения по санкциям в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге с журналистами.

По её словам, президент США находится в постоянном контакте с союзниками в Сенате, в частности с сенатором Линдси Грэмом, однако подчёркивает: он, как главнокомандующий, сам должен принимать ключевые решения.

"Он был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала, и поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставлять за собой – это его полномочие и право", – заявила Ливитт.

Известно, что Трамп решил сделать Coca-Cola великой снова. Трамп сообщил, что компания Coca-Cola согласилась использовать в американской версии своего знаменитого напитка настоящий тростниковый сахар.

"Я разговаривал с Coca-Cola о том, чтобы использовать настоящий тростниковый сахар в Кока-Коле в Соединённых Штатах, и они согласились это сделать. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает решения в Coca-Cola", - отметил Трамп.

Ранее мы сообщали о новых подходах к дипломатии в команде Трампа, когда водка с Бацькой привела к освобождению группы политических заключенных в Беларуси.