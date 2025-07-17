Президент США Дональд Трамп сообщил, что компания Coca-Cola согласилась использовать в американской версии своего знаменитого напитка настоящий тростниковый сахар. Об этом он написал на своей странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

"Я разговаривал с Coca-Cola о том, чтобы использовать настоящий тростниковый сахар в Кока-Коле в Соединённых Штатах, и они согласились это сделать. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает решения в Coca-Cola", - отметил Трамп.

На данный момент в большинстве бутылок Coca-Cola, продаваемых в США, используется кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тогда как в ряде других стран компания применяет именно тростниковый сахар, что, по мнению многих потребителей, влияет на вкус напитка.

Официального подтверждения от представителей Coca-Cola пока не поступало. Однако заявление Трампа уже вызвало оживлённую реакцию в соцсетях и среди поклонников классической формулы напитка.

Известно, что Дональд Трамп - давний поклонник Coca-Cola. Во время своего первого срока он не раз признавался в любви к напитку, а фото "красной кнопки" Diet Cola на его рабочем столе в Овальном кабинете, вызывавшей официанта с диетической Coca-Cola, стало вирусным.

Ранее компания Coca-Cola объявила, что больше не будет производить и продавать свои напитки в России.

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