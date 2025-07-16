Терпение президента США Дональда Трампа в вопросе украинского урегулирования не безгранично, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов внешнеполитического пула.

Его действия и "решение предоставить Украине дополнительные оборонительные вооружения - указание на это", добавила Брюс.

На вопрос о том, получили ли США от российской стороны какие-либо указания на "заинтересованность в дипломатическом урегулировании", Брюс заявила, что "высказывания президента Трампа дают наиболее полное представление о том, положительно ли он оценивает ситуацию и доволен ли тем, что делает Владимир Путин".

"Разумеется, мы слышали, что он недоволен, [...] не впечатлен тем, каким образом развивается ситуация", - продолжила Брюс.

По ее словам, действия Трампа и "решение предоставить Украине дополнительные оборонительные вооружения стали указанием на это".

"Как я говорила ранее, несмотря на то, что он дипломат и всегда настроен оптимистично относительно дипломатических методов, он также реалист. Мир [в ситуации] с Ираном, с новыми мерами, принятыми президентом в отношении России, видит, что хотя он терпеливый человек, он не готов поступиться своим видением для достижения [целей]", - заключила представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что Штаты остановили безвозмездное финансирование военной помощи Украине, а также о том, что Пентагон остановил уже одобренные поставки зенитных ракет и высокоточного оружия в Украину.