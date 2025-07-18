Быший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского в течение нескольких месяцев, заявил американский журналист Сеймур Херш.

"Залужный сейчас рассматривается как наиболее вероятный преемник Зеленского. Осведомлённые источники в Вашингтоне сообщили мне, что он может занять этот пост в течение нескольких месяцев. Зеленский находится в списке кандидатов на изгнание, если президент Дональд Трамп решит принять такое решение. Если Зеленский откажется покинуть свой пост, что наиболее вероятно, один из американских чиновников, причастных к этому, сказал мне: «Он уйдёт силой. Мяч на его стороне». Многие в Вашингтоне и Украине считают, что эскалация воздушной войны с Россией должна быть прекращена как можно скорее, пока ещё есть шанс договориться с президентом Владимиром Путиным", – написал он.

Ранее мы сообщили, кто и зачем ведет кампанию против Зеленского, а также рассказали, какие политические процессы происходят в Украине прямо сейчас.

Известно, что в западных изданиях публикуют материалы, направленные против Зеленского, в которых его не только обвиняют в атворитаризме, но даже сравнивают с Путиным.