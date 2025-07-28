Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкая экономика понесет "серьёзный ущерб" от американских пошлин, которые введут в соответствии с новым торговым соглашением между Брюсселем и Вашингтоном.

Об этом он сказал на пресс-конференции, которую транслировали на сайте немецкого Кабмина.

При этом Мерц утверждает, что был готов к "асимметричному соглашению" и даже к более глубокому торговому противостоянию с США.

"Я не удовлетворен этим результатом в смысле "всё хорошо как оно есть". Я не могу сказать, что удовлетворен этим результатом, я лишь констатирую: при существующих исходных условиях с США добиться большего было невозможно. А это, прямо говоря, означает следующее: немецкая экономика понесет значительный ущерб из-за этих пошлин", — объяснил канцлер.

Он отметил, что ожидал "асимметричное" соглашение, а страны ЕС готовились "вступить в более серьезный конфликт" с США по вопросам торговой политики.

"Пошлины, которые выдвигались до сих пор, были местами в два раза выше, чем согласованные в Шотландии. Но я совершенно ясно осознаю, что пошлины, которые теперь остаются - а это в первую очередь 15% по сравнению с нулевыми процентами на импорт в Европейский Союз - представляют собой значительную нагрузку для ориентированной на экспорт экономики Федеративной Республики Германия", - сказал Мерц.

Мерц выразил уверенность, что последствия торговой политики Белого дома будут ощущать и в самих США, а тарифы на импорт приведут в дальнейшем не только к росту инфляции, но и негативно скажутся на трансатлантической торговле в целом.

Ранее из Германии раздавались противоречивые оценки результатов торговой сделки с США.

А западные СМИ пишут о невыполнимости условий соглашения между ЕС и США.