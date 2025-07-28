В рамках торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом Европа обязалась проводить закупки американских энергоносителей на протяжении трёх лет.

Эти подробности торгового соглашения сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Axios.

По ее словам, сделка таким образом поможет Европейскому союзу сократить закупки российских нефти и газа.

"Мы по-прежнему получаем слишком много российского СПГ, который поступает через черный ход... в Европейский союз", - заявила фон дер Ляйен, упомянув также о продолжающихся поставках нефти.

Как уже сообщалось, Евросоюз должен будет закупить у США энергоносители на сумму 750 млрд долларов.

Напомним, Германии не понравилась торговая сделка США и ЕС.

В Германском промышленном союзе (BDI) высказались резче и назвали достигнутый компромисс неадекватным. Промышленники охарактеризовали его как "фатальный сигнал" для взаимосвязанных экономик по обе стороны Атлантики.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что снижение пошлин с 27,5% до 15% - ключевое достижение сделки.