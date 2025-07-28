Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что соглашение между Евросоюзом и США позволило избежать "ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений, которая могла бы серьезно навредить экономике Германии, особенно в сфере автомобилестроения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По его словам, снижение пошлин с 27,5% до 15% - ключевое достижение сделки.

Вместе с тем канцлер подчеркнул, что "европейцы могли бы защитить свои основные интересы" и ещё больше упростить торговлю со Штатами.

В Германском промышленном союзе (BDI) высказались резче и назвали достигнутый компромисс неадекватным. Промышленники охарактеризовали его как "фатальный сигнал" для взаимосвязанных экономик по обе стороны Атлантики.

По мнению представителей индустрии, единственным положительным моментом является то, что удалось избежать дальнейшего обострения.

При этом факт заключения сделки уже вызвал рост нефтяных фьючерсов более чем на 0,3%, пишет Reuters.

По мнению аналитиков, это связано с тем, что в мире уменьшились ожидания падения спроса на нефть (что было бы неминуемо без торговой сделки, поскольку в условиях высоких пошлин началось бы замедление экономик).

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что достижение торгового соглашения с Евросоюзом достигнуто.