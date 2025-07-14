Пять стран Евросоюза выступили против нового торгового соглашения с Украиной.

Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на источники.

По их информации, Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния заявили во время сегодняшнего заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства о своем недовольстве новым соглашением между Украиной и Евросоюзом, которое готовится на базе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ).

Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния считают, что новое торговое соглашение с Украиной, которое предлагает Еврокомиссия вместо "торгового безвиза", завершившегося в начале июня, может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен также подтвердил, что речь о торговле с Украиной шла на заседании Совета ЕС в Брюсселе.

"По просьбе группы из нескольких государств мы также обсудили пересмотренное соглашение с Украиной", – сообщил он после завершения заседания, не рассказав никаких подробностей.

Напомним, агентство Reuters писало, что соглашение, в частности, содержит обязательства Украины постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к стандартам ЕС к 2028 году, в соответствии с целями вступления в Евросоюз.

В свою очередь в Bloomberg сообщали, что новое торговое соглашение Украины с Евросоюзом, которое подпишут в связи с окончанием "торгового безвиза", будет почти аналогичным довоенному.