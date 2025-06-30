Украина и Евросоюз договорились о новых условиях торговли вместо "торгового безвиза".

Об этом сообщает агентство Reuters.

Издание со ссылкой на еврокомиссара Мароша Шефчовича пишет, что новый вариант соглашения "устанавливает долгосрочные предполагаемые и взаимовыгодные рамки, которые принесут пользу экспортерам, бизнесу и фермерам с обеих сторон, а также укрепят путь Украины к членству в ЕС".

Сообщается, что соглашение, в частности, содержит обязательства Украины постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к стандартам ЕС к 2028 году, в соответствии с целями вступления в Евросоюз.

Напомним, Евросоюз решил не продлевать "торговый безвиз" с Украиной после завершения его действия 5 июня и вернул довоенные условия.

Ранее НБУ сообщал, что из-за потери Украиной торговых преференций в Евросоюзе с 6 июня украинский валютный рынок до конца 2025 года недополучит около $800 миллионов.

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