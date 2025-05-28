В Варшаве положительно оценили прекращение льготного импорта украинской продукции в страну.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, передаёт европейский новостной сайт Еurаctiv.

Заявление прозвучало перед вторым туром президентских выборов в Польше, что состоятся в ближайшие выходные.

"Это цифры, которые очень благоприятны для нас, потому что эти объёмы (ввоза украинской продукции - ред.) очень низкие", – сказал Секерский, комментируя возобновление действия квот на импорт аграрной продукции в ЕС с 6 июня.

В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль во время выступления в Совете по сельскому хозяйству и рыболовству заявил, что возвращение квот приведёт к "моральным потерям" у миллионов украинцев, сказавшись на их отношении к ЕС.

Ранее в ГПСУ сообщили, что у границы с Украиной началась акция протеста польских перевозчиков.

Со средины мая движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" ограничено.

Напомним, в Польше собираются много заработать на восстановлении Украины.

"<...> Мы хотим помочь, но и хотим заработать на этом, поэтому нам необходим этот хаб, этот сухой порт", – заявил премьер-министр страны Дональд Туск.