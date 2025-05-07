Евросоюз не будет продлевать разрешение для Украины ввозить на свою территорию аграрную продукцию без пошлин. При этом срок беспошлинного режима истекает уже 18 мая.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе.

По его словам, вместо продления льгот в Европе предлагают начать переговоры об интеграции этого режима в соглашение о свободной торговле.

"Смысл в том, что мы не планируем продлевать этот механизм после того, как он закончится", - прокомментировал ситуацию Жилл, отвечая на соответствующий вопрос от журналистов.

Ранее СМИ уже писали, что Евросоюз планирует ужесточить ввоз украинских продуктов.

При этом на днях из-за льгот для Украины комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши запланировал новую акцию протеста в пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Напомним, с осени 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически устраивали акции протеста в городах и блокировали границу с Украиной. Протестующие требовали запретить импорт украинской сельхозпродукции, а также вернуть ограничения для украинских перевозчиков, отмененные из-за войны.