Новое торговое соглашение Украины с Евросоюзом, которое подпишут в связи с окончанием "торгового безвиза", будет почти аналогичным довоенному.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Согласно новому соглашению, доступ Украины к рынкам ЕС для ее сельскохозяйственной продукции будет варьироваться. Оно предусматривает лишь скромное увеличение квот на наиболее чувствительные продукты, включая сахар, птицу, яйца, пшеницу, кукурузу и мед, по сравнению с первоначальным соглашением, заключенным до войны", - говорится в публикации.

Напомним, агентство Reuters писало, что соглашение, в частности, содержит обязательства Украины постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к стандартам ЕС к 2028 году, в соответствии с целями вступления в Евросоюз.

Ранее Нацбанк сообщал, что из-за потери Украиной торговых преференций в Евросоюзе с 6 июня украинский валютный рынок до конца 2025 года недополучит около 800 миллионов долларов.

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