Президент США Дональд Трамп ужесточил требования к торговому соглашению в переговорах с ЕС.

Об этом сообщает The Financial Times.

Издание пишет, что Белый дом настаивает на включении в сделку минимальных пошлин на уровне 15-20%.

По словам источников издания, комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович сегодня дал мрачную оценку своим недавним переговорам в Вашингтоне с послами Евросоюза.

Один из американских чиновников сообщил FT, что администрация сейчас рассматривает возможность введения взаимной пошлины, превышающей 10 процентов, даже если будет достигнута сделка.

Такая позиция ставит ЕС в затруднительное положение, поскольку приближается крайний срок 1 августа, когда, по словам Трампа, он введет 30-процентную пошлину на весь импорт.

На днях сообщалось, что все больше стран Европейского Союза поддерживают Францию в призыве пойти на жесткую торговую конфронтацию с США из-за угрозы ввести с 1 августа 30-процентные пошлины.

Также мы писали, что комиссар Шефчович рассказал о подготовке Евросоюзом для США ответных пошлин на 72 миллиарда евро.