Западная пресса, анализируя заключенную вчера торговую сделку между Брюсселем и Вашингтоном, приходят к выводу, что ее условия вряд ли выполнимы.

Так, агентство Bloomberg утверждает, что обещание Евросоюза закупить у США энергоносителей на 750 млрд долларов в течение трех лет выглядит практически нереальным.

По словам официальных лиц ЕС, сделка потребует ежегодных закупок природного газа, нефти и ядерных технологий, включая малые модульные реакторы, на 250 млрд долларов, однако "трудно представить, как ЕС сможет достичь столь амбициозных показателей за столь короткий срок". Для сравнения, в прошлом году показатель экспорта американских энергоносителей в ЕС был всего 80 млрд долларов, а во все страны - 330 млрд долларов.

Огромная цифра импорта энергоресурсов "не имеет смысла, поскольку она недостижима не только потому, что спрос в ЕС не может вырасти настолько, но и потому, что американские экспортеры не могут поставить столько", отметил экономист TS Lombard Давиде Онелья.

Отсутствие подробностей сделки подчеркивает, что она является "прагматичным политическим соглашением, а не юридически обязывающим договором".

"ЕС еще не предоставил разбивку цифр, и остается неясным, как можно убедить частные компании покупать или продавать американскую нефть и газ. Также существует неопределенность в отношении того, как европейские инвестиции в энергетический сектор США могут учитываться в обязательствах ЕС", - пишет Bloomberg.

А Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что Европа не сможет обеспечить вливания в экономику США в рамках торговой сделки. По словам источников издания, в ЕС признали, что не смогут гарантировать инвестиции в размере 600 млрд долларов.

Издание уточняет: деньги будут поступать не из государственных бюджетов, а от частных компаний в Европе, которые Брюссель не контролирует. Один из собеседников добавил, что цифру 600 млрд долларов обсуждали с представителями бизнеса, чтобы "выяснить их инвестиционные намерения".

Между тем Дональд Трамп заявил, что ЕС согласился закупить американских энергоносителей на 750 млрд и инвестировать ещё 600 млрд долларов в экономику США.

Сегодня премьер-министр Франции Франсуа Байру раскритиковал торговое соглашение между Европейским союзом и США.

Мы подробно анализировали эту сделку в отдельном материале.