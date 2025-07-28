Премьер-министр Франции Франсуа Байру раскритиковал торговое соглашение между Европейским союзом и США.

"Это мрачный день, когда альянс свободных народов, объединившихся для отстаивания своих ценностей и защиты своих интересов, решает подчиниться", - написал он в соцсети Х.

Отметим, что Германии сделка также не понравилась. Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что "европейцы могли бы защитить свои основные интересы" и ещё больше упростить торговлю со Штатами. А в Германском промышленном союзе (BDI) высказались резче и назвали достигнутый компромисс неадекватным. Промышленники охарактеризовали его как "фатальный сигнал" для взаимосвязанных экономик по обе стороны Атлантики.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил о достижении торгового соглашения с ЕС. Согласно договоренностям, с 1 августа будет введена базовая пошлина в 15% на европейские товары, ввозимые в США. Взамен ЕС обязуется закупить у США энергоносители и военную технику.

Подробнее об этой сделке и ее значении для Украины мы писали в отдельном материале.