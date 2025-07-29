В отличие от предыдущих угроз президента США Дональда Трампа ввести 100%-ные пошлины против покупателей российских энергоносителей, вчерашнее его обещание сделать это, если в течение 10-12 дней Кремль не согласится на перемирие в Украине, рынок воспринял серьёзно: цены на нефть пошли в рост.

Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, введение 100%-ных пошлин может вызвать серьезные сбои в глобальных поставках, привести к росту цен на нефть и ударить по мировой экономике. Также это может вызвать резкую реакцию Москвы, прогнозирует Reuters.

По данным Международного энергетического агентства, в июне Россия экспортировала 4,68 млн баррелей сырой нефти и 2,5 млн баррелей нефтепродуктов в сутки — это около 4,5% мирового спроса. На фоне новых угроз цены на нефть уже выросли почти на 3%.

Резкий скачок цен может усилить инфляцию в США, что способно стать сдерживающим фактором для президента Трампа, несмотря на его разочарование во Владимире Путине. В прошлом он уже смягчал аналогичные тарифные меры под давлением рынка.

Санкции предполагают вторичные пошлины для покупателей российской нефти, прежде всего Индии и Китая. Reuters называет такие тарифы "относительно непроверенным и неточным" финансовым инструментом, но отмечает, что они могут оказаться эффективными. Индия как крупнейший морской импортер российской нефти (1,5 млн баррелей в сутки) может отказаться от закупок, чтобы не обострять отношения с Вашингтоном. Китай, напротив, как полагает агентство, вряд ли изменит схему поставок, так как считает отношения с Москвой стратегическими. Это может усилить разрыв между ключевыми импортерами и создать дополнительную нестабильность на рынке.

В случае сокращения импорта со стороны Индии финансы Кремля окажутся под давлением, а Китай, вероятно, будет добиваться еще более низких цен.

Частично дефицит нефти на мировом рынке способны покрыть страны Персидского залива, но, по оценке агентства, этого может оказаться недостаточно для стабилизации рынка.

Поступления от экспорта нефти и газа составляют значительную долю дохода федерального бюджета России. Ограничение этих поступлений, как считают в Reuters, может вызвать "решительную реакцию" со стороны Москвы, что лишь усилит глобальную неопределенность.

Как отреагирует РФ на вероятные санкции, мы анализировали в отдельном материале.